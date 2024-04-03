В Симферопольском районе найдена бешеная собака

В селе Лозовое Симферопольского района выявлено павшее животное больное бешенством. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил руководитель ГБУ «Симферопольского районного ВЛПЦ» Руслан Лукьянов.
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