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Царьград

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SHOT: Лада Дэнс погасила долг в один миллион рублей перед налоговой за полгода

SHOT: Лада Дэнс погасила долг в один миллион рублей перед налоговой за полгода

ФНС пригрозила исполнительнице возможными блокировкой счетов и запретом на выезд за границу.Известная певица Лада Дэнс смогла погасить все долги перед налоговой за полгода.

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