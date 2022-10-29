«Гордость и честь нашей страны»: младший сержант Бондаренко спас сослуживца из-под обстрела ВСУ

Редакция «Народных Новостей» продолжает публиковать имена и подвиги героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик проявили свой профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.