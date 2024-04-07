Исследование показало, что традиционная японская диета связана с меньшим сокращением мозга у женщин по сравнению с западной диетой

Снижение когнитивных функций и деменция уже затрагивают более 55 миллионов человек во всем мире. По прогнозам, это число резко возрастет в течение следующих нескольких десятилетий по мере старения населения планеты.
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