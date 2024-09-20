Автоэксперт Кацубо: Honda CR-V входит в топ самых надежных кроссоверов в мире

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо рассказал, что, имея на руках 1,6 млн рублей, можно купить подержанный кроссовер Honda CR-V, который входит в топ рейтинга самых надежных автомобилей по версии TUV Report.
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