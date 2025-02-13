Трамп запретил американским дипломатам инакомыслие

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, отдал распоряжение, фактически призывающее к порядку весь дипломатический корпус Соединенных Штатов, фактически ограничив любое инакомыслие в рамках своей масштабной реформы федерального правительства.
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