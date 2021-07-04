Происшествия

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО выявили факт реализации фиктивного медицинского документа.

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