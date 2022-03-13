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Обозреватель The American Conservative осудил «крестовый поход» США против России

Обозреватель The American Conservative осудил «крестовый поход» США против России

Руководство США взяло на себя роль морального лидера в крестовом походе против России, однако Вашингтон уже позабыл о причастности к жестокой войне в Йемене, которая привела к гуманитарной катастрофе, передает издание The American Conservative.

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