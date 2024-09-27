Военный эксперт Коротченко: США будут просчитывать реальные риски

Как восприняли заявление Владимира Путина по ядерному сдерживанию не политологи и журналисты, а военные и руководители спецслужб? Из каких соображений они будут исходить, готовя рекомендации политическим лидерам? Рискнут ли Соединенные Штаты пройти на новую эскалацию конфликта? На эти и другие вопросы ответил в программе "События.