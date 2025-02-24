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Военное обозрение

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Число спутников Starlink на орбите превысило отметку в 8 тысяч единиц

Число спутников Starlink на орбите превысило отметку в 8 тысяч единиц

На Украине продолжают обсуждать альтернативу американской системе спутниковой связи.

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