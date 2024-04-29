Двухминутный субботник УК с фотосессией возмутил жителей Кемерова

Видео, на котором запечатлена фотосессия субботника, появилось в социальных сетях.Один из жителей областного центра выложил в соцсетях видео, на котором запечатлен экспресс-субботник сотрудников управляющей компании.
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