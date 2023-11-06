Потери гарнизона ВСУ в Авдеевке растут, танки горят, в Одессе звуки взрывов, а в Миргороде уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ рамках последних операций, проведенных российскими Военно-воздушными силами (ВКС), ракетными войсками и артиллерией, была демонстрирована высокая эффективность и координация действий.