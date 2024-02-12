Елена Костылева: «Я тоже мечтаю выиграть олимпийское золото, но надо идти постепенно. Хотела бы скользить и исполнять триксель как Косторная и четверные как Трусова»

«Все мечтают выиграть олимпийское золото. Я тоже, но надо идти постепенно. Я не равняюсь ни на кого, хотя хотела бы кататься до того возраста, до которого катается Елизавета Туктамышева, скользить и исполнять триксель как Алена Косторная и прыгать четверные как Александра Трусова.