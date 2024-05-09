Россиянам рассказали о подорожании мяса

В России наблюдается стремительный рост цен на баранину. На данный момент в среднем по стране килограмм этого вида мяса сейчас стоит 761 рубль, что значительно превышает цены на говядину (552 рубля) и свинину (343 рубля).
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