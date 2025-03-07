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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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С 8 Марта 2025, наши вдохновляющие и незаменимые женщины школы

С 8 Марта 2025, наши вдохновляющие и незаменимые женщины школы

Дорогие наши представительницы прекрасного пола! В Международный женский день 8 Марта примите наши поздравления! Этот светлый и прекрасный праздник наполнен ароматом первых цветов, теплом весеннего солнца и искренним восхищением вашей красотой, мудростью и добротой.

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