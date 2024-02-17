Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путин о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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