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ТАСС

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Лантратова заявила, что в историческую память нужно "вцепиться зубами"

Лантратова заявила, что в историческую память нужно "вцепиться зубами"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Страна, потерявшая историческую память, теряет суверенитет и перспективы на будущее, поэтому за историческую память нужно держаться, "вцепившись зубами".

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