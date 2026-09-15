Лантратова заявила, что в историческую память нужно "вцепиться зубами"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Страна, потерявшая историческую память, теряет суверенитет и перспективы на будущее, поэтому за историческую память нужно держаться, "вцепившись зубами".
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