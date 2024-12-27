На Украине лишили Москву и Минск званий городов-героев

Руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне инициировало демонтаж на Аллее городов-героев в Киеве названий городов Москва и Минск, а также изображений советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
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