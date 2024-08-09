Apple недавно стала объектом споров в Таиланде из-за своего нового рекламного видео

Недавний рекламный ролик крупнейшей компании Apple вызвал споры в Таиланде. Ролик, опубликованный 18 июля на официальном YouTube–канале Apple, стал частью серии "Apple at Work – The Underdogs" и рассказывал историю четырех персонажей, пытающихся решить рабочие проблемы с помощью продуктов Apple.
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