Рогов: освобожденная часть Запорожья находится под огнем ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что освобожденная часть Запорожской области находится под огнем украинских войск.
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