Налоговая служба провела несколько проверок

Государственная налоговая служба (SFS) продолжает принимать строгие меры для предотвращения и борьбы с экономической деятельностью, осуществляемой с нарушением действующего законодательства, сообщает Noi.
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