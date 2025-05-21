Почти десять тысяч школьников Кабардино-Балкарии прошли инструктажи дорожной безопасности в преддверии летних каникул

В преддверии летних школьных каникул, а также в рамках мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мото-, велотранспорта и средств индивидуальной мобильности, автоинспекторы и сотрудники по делам несовершеннолетних Управления МВД России «Нальчик» вместе с коллегами из республиканской Госавтоинспекции организовали цикл разъяснительных бесед для учащихся 35 общеобразовательных учреждений г.
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