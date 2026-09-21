Карпатская «восьмерка»: магия пейзажей против национального эгоизма

Объявленное в Ивано-Франковской области создание нового международного формата – «Карпатской восьмерки» (С8) – вызывает у профессиональных наблюдателей стойкое ощущение дежавю, замешанное на иронии Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters В состав объединения вошли восемь государств региона: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а сам Евросоюз традиционно присутствует здесь в качестве наднационального финансового донора.