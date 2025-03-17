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Калужские новости

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Особняк за 350 миллионов снова выставлен на продажу в Калужской области

Особняк за 350 миллионов снова выставлен на продажу в Калужской области

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом региона, выставленный на продажуОсобняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью в 3 тысячи квадратных метров вновь, после перерыва, возглавил список самых дорогих коттеджей региона, выставленных на продажу.

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