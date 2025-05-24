«Началось!» — подполье в Одессе ударило по ТЦК. Киев теряет контроль — всё еще впереди. Подполье сообщило о бунте местных жителей в Одессе

Гарибян Сусанна

Чтобы это произошло, нужен сильный лидер, который возглавит борьбу за право жить по человечески. Нужен опыт борьбы, серьёзное отношение к этому вопросу. Одно дело бросить гранату или поджечь машину, другое встать плечом к плечу за право жить. Удачи вам, одесситы! Хорошо, что разум возобладал над покорностью иудам.