Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Началось!» — подполье в Одессе ударило по ТЦК. Киев теряет контроль — всё еще впереди. Подполье сообщило о бунте местных жителей в Одессе

«Началось!» — подполье в Одессе ударило по ТЦК. Киев теряет контроль — всё еще впереди. Подполье сообщило о бунте местных жителей в Одессе

ТЦК охотятся на мужчин, но одесситы больше не молчат — улицы под контролем народа, начались нападения и поджоги.

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Комментарии
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людмила михайлик
Одесса .будь с нами,там всегда сопротивление,будет помощь
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11 час.
Гарибян Сусанна
Чтобы это  произошло, нужен сильный лидер, который возглавит борьбу за право жить по человечески.  Нужен опыт борьбы, серьёзное отношение к этому вопросу. Одно дело бросить гранату или поджечь машину, другое встать плечом к плечу  за право жить.  Удачи вам, одесситы! Хорошо, что разум возобладал над покорностью иудам.
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7 час.
Татьяна Ускова
терпеть издевательство над своим народом внутри своей страны бесконечно невозможно! когда-то этот нарыв должен был прорваться... Одесса - первая не смирилась, я думаю  это только начало.
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42 мин.
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