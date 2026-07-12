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Первоклашки без домашки. Россия меняет правила образования

Первоклашки без домашки. Россия меняет правила образования

Минпросвещения России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом министерства от 22 марта 2021 года.

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Комментарии
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Поля Русс
дебилизм шкалит....О, ГОСПОДИ, ОСТАНОВИ ЭТО БЕЗУМСТВО....
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4 н.
ВВ
Валентин Воробьев
С первого класса воспитывается опасное привыкание
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4 н.
Александр Батт
Отменять нельзя. Сократить нужно.
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4 н.