Первоклашки без домашки. Россия меняет правила образования

Минпросвещения России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом министерства от 22 марта 2021 года.