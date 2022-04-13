Происшествия

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В Костромской области полицейские и члены общественного совета при региональном УМВД посетили эвакуированных из Украины людей

В г. Нерехте общественники и полицейские побывалив пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

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