ТАЙНА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В НЕЗАЛЕЖНОЙ: НЕБРАТЬЯ ИСПЫТЫВАЮТ СЕКРЕТНОЕ ОРУДИЕ СМЕРТИ?

САША ЛЕПАЕВ

а как вы думаете что все укропы такие тупые. ошибаетесь это тот же Русский человек но перепрограммирован... вдолбили ему американские ценности вот он за их и воюет.а соображалка у них работает по Русски. и что то сотворить они могут а когда применят а они применят уже позно будет. так что надо всего ожидать и все проверять. что бы потом не было позно.разве разведка не работе. и проверить что это за толчки.