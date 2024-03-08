Вскрылась тайна странного землетрясения в Незалежной. Алексей Анпилогов не исключил, что небратья испытывают секретное оружие.
ТАЙНА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В НЕЗАЛЕЖНОЙ: НЕБРАТЬЯ ИСПЫТЫВАЮТ СЕКРЕТНОЕ ОРУДИЕ СМЕРТИ?
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Врам Тавризов
Не надо пугать наш народ Достаточно было сказок, что облако обедненного урана идёт на Европу
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1 час.
САША ЛЕПАЕВ
а как вы думаете что все укропы такие тупые. ошибаетесь это тот же Русский человек но перепрограммирован... вдолбили ему американские ценности вот он за их и воюет.а соображалка у них работает по Русски. и что то сотворить они могут а когда применят а они применят уже позно будет. так что надо всего ожидать и все проверять. что бы потом не было позно.разве разведка не работе. и проверить что это за толчки.
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42 мин.
Нина Бакалина
Будем не отвечать и ждать, то по нам шарахнут, мало не покажется. Если есть у нас оружие, надо его применять, иначе Россию прогнут !!! Чай пол миллиарда человек желает нас нагнуть ....
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10 мин.
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