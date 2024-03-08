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ТАЙНА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В НЕЗАЛЕЖНОЙ: НЕБРАТЬЯ ИСПЫТЫВАЮТ СЕКРЕТНОЕ ОРУДИЕ СМЕРТИ?

ТАЙНА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В НЕЗАЛЕЖНОЙ: НЕБРАТЬЯ ИСПЫТЫВАЮТ СЕКРЕТНОЕ ОРУДИЕ СМЕРТИ?

Вскрылась тайна странного землетрясения в Незалежной. Алексей Анпилогов не исключил, что небратья испытывают секретное оружие.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Не надо пугать наш народ Достаточно было сказок, что облако обедненного урана  идёт на Европу
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1 час.
САША ЛЕПАЕВ
а как вы думаете что все укропы такие тупые. ошибаетесь это тот же Русский человек но перепрограммирован... вдолбили ему американские ценности вот он за их и воюет.а соображалка у них работает по Русски. и что то сотворить они могут  а когда применят а они применят уже позно будет. так что надо всего ожидать и все проверять. что бы потом не было позно.разве разведка не работе. и проверить что это за толчки.
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42 мин.
Нина Бакалина
Будем  не  отвечать  и    ждать,  то  по  нам  шарахнут,  мало  не  покажется.  Если  есть  у  нас  оружие,  надо  его  применять,  иначе  Россию  прогнут  !!!  Чай  пол  миллиарда  человек  желает  нас  нагнуть  ....
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10 мин.

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