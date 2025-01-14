ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт с химикатами

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания гражданина России, который планировал теракт против работников оборонно-промышленных предприятий с применением токсичных химических веществ в Ярославской области.
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