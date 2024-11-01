Ученые выяснили, что потеря обоняния связана со 139 заболеваниями

Утрата обоняния может быть ранним предупреждающим сигналом о развитии различных болезней.Исследование, проведенное учеными из Школы биологических наук Чарли Данлопа и Оксфордского исследовательского центра гуманитарных наук, показало, что существует серьезная связь между утратой обоняния и различными заболеваниями, в том числе неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.