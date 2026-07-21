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Юг Крыма частично обесточен из-за украинских атак

Юг Крыма частично обесточен из-за украинских атак

В населенных пунктах на Южном берегу Крыма частично пропал свет после атак украинских дронов. «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии», – сообщило «Крымэнерго».

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