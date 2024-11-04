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Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства.  «Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! Более четырёх веков назад воины народного ополчения, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским,сплотившись, освободили родную землю от иноземных захватчиков.

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