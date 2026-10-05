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Пономарев призвал перейти на систему «весна – осень» в РПЛ: «Зачем зимой играть? Последние матчи будут 5 декабря. Что за безобразие такое?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал вернуться к системе «весна – осень» в чемпионате России.

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