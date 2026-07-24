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Царьград

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Белгородский оперативный штаб сообщил о раненых при атаке ВСУ

Белгородский оперативный штаб сообщил о раненых при атаке ВСУ

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали две женщины и боец «Орлана». В посёлке Октябрьский, Шебекине и других населённых пунктах повреждены здания, техника и линии электропередач.

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