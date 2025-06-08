В пгт Уни из-за грозового разряда сгорел дом

Сообщение о пожаре на пульт «01» поступило сегодня около 6 часов утра. По информации ГУ МЧС по Кировской области, прибывшие на место вызова 12 человек и 4 единицы техники МЧС России и муниципальной пожарной команды ликвидировали горение на площади 160 м².
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