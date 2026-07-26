Шаг в пропасть: как уберечь ребенка от падения из окна

Летом в Москве участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек. Часто в такой момент родители находятся в квартире вместе с малышами и отвлекаются буквально на секунду, не подозревая о трагических последствиях.
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