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В Подмосковье девушка в наушниках чудом выжила после падения под поезд

В Подмосковье девушка в наушниках чудом выжила после падения под поезд

Она возвращалась домой с занятий и направлялась к электричке.На станции Сергиев Посад электричка наехала на студентку колледжа, которая переходила пути.

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