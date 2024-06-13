Саудовская Аравия освободилась от своих нефтедолларовых обязательств

Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ.
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