Прогноз погоды в Крыму на 24 января

Прогноз погоды в Крыму на 24 январяВ Симферополе +11 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +10 и небольшой дождьВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +8 и небольшой дождьЧитать … .