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SPLETNIK

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"У меня теперь есть дети". Аманда Сейфрид заявила, что больше не будет сниматься в секс-сценах

"У меня теперь есть дети". Аманда Сейфрид заявила, что больше не будет сниматься в секс-сценах

40-летняя актриса Аманда Сейфрид заявила, что больше не будет сниматься в постельных сценах, потому что её дети могут их увидеть.

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