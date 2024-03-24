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Помощь за услугу: в России намерены декриминализировать работу врачей

Помощь за услугу: в России намерены декриминализировать работу врачей

Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается характеризовать действия врачей по лечению пациента как «медицинскую помощь», тогда как сегодня они носят название «медицинская услуга».

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