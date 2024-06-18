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Американская империя развалилась. Грузия и Россия восстанавливают дипломатические связи. Почему грузины поменяли свое отношение к Западу?

Американская империя развалилась. Грузия и Россия восстанавливают дипломатические связи. Почему грузины поменяли свое отношение к Западу?

© Sputnik / СтрингерСегодня 1,3K прочитали Россия и Грузия восстанавливают дипломатические связи, пишет Al Mayadeen.

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