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Каким образом крошечный стоп-кран останавливает целый поезд

Каким образом крошечный стоп-кран останавливает целый поезд

Каждый, кто ездил куда-нибудь по железной дороге, наверняка хотя бы раз в жизни обращал внимание на стоп-кран, который используется для экстренной остановки железнодорожного состава и должен быть в каждом вагоне.

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