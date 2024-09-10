Каким образом крошечный стоп-кран останавливает целый поезд

Каждый, кто ездил куда-нибудь по железной дороге, наверняка хотя бы раз в жизни обращал внимание на стоп-кран, который используется для экстренной остановки железнодорожного состава и должен быть в каждом вагоне.
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