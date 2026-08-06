В Румынии заявили о невозможности поддерживать Украину

У Румынии нет средств на то, чтобы и дальше оказывать Украине финансовую поддержку. В стране наблюдаются проблемы с бюджетом, заявил зампред оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгэчу телеканалу Digi24.
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