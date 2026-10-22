«Милан» в меньшинстве уступил « Борнмуту » (0:3) в матче Лиги Европы . Голами отметились Маркус Тавернье , Джастин Клюйверт и Амин Адли .
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