Политические эксперты назвали своевременным появление «вежливых людей» ОДКБ в Казахстане

Эксперты, обсудившие волнения в Казахстане в эфире Медиагруппы «Патриот», приветствуют участие войск ОДКБ в обеспечении территориальной целостности и безопасности страны от проникновения террористических групп с территории сопредельных государств.
Эксперты, обсудившие волнения в Казахстане в эфире Медиагруппы «Патриот», приветствуют участие войск ОДКБ в обеспечении территориальной целостности и безопасности страны от проникновения террористических групп с территории сопредельных государств.
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