Министерство несмотрибельного фуфла...

А минуя "социальные лифты", уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие люди, не обладающие никакими талантами и нужными познаниями, но готовые занять любой высокий, хорошо оплачиваемый пост.

Виктор Гайдуков

Наши сегодняшние актрисульки годятся только для голых вечеринок, да и в жизни все они давно уже на людей не похожи. Так, карновальные полуодетые куклы и королевские шуты, величающие себя королями. И ведь кто-то их выращивает такими, в том числе и наше ТВ. Прямо Садом и Гоморра, но конец известен, всё повторится.