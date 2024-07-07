Театр абсурда
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Театр абсурда

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Министерство несмотрибельного фуфла...

Министерство несмотрибельного фуфла...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не знаю, был ли это вброс, тем более. что сегодня уже вовсю раскручивается опровержение министерства просвещения, но когда вчера я увидела новость о том, что вышеназванное министерство предложило сделать около тридцати ремейков классических советских фильмов, якобы для улучшения воспитательно-патриотической работы среди детей и молодёжи, я просто глазам своим не поверила.

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Комментарии
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Наталия
А минуя  &quot;социальные лифты&quot;, уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие  люди, не обладающие никакими талантами и нужными познаниями, но  готовые занять любой высокий, хорошо оплачиваемый пост.
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10 час.
Виктор Гайдуков
Наши сегодняшние актрисульки годятся только для голых вечеринок, да и в жизни все они давно уже на людей не похожи. Так, карновальные полуодетые куклы и королевские шуты, величающие себя королями. И ведь кто-то их выращивает такими, в том числе и наше ТВ. Прямо Садом и Гоморра, но конец известен, всё повторится.
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7 час.
Сергей Алексеев
Наметили себе кормушку...
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7 час.

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