Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Перспективы переговоров. Заявлений много, а суть одна

Перспективы переговоров. Заявлений много, а суть одна

В своих предыдущих материалах мы вам рассказывали о перспективах переговоров. Если вкратце, то никто не отказывается от них, на словах, но позиции сторон не совпадают диаметрально.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Только: Полная и безоговорочная капитуляция. Точка.
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12 час.
Юрий Николаев
👍👍👍👍👍👍
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1 час.

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