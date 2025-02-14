Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Онегин
    Не могу понять о чём немцы думают? Кому нужна сильная армия,если мир впереди. Надо думать как бы в кювет не улететь н...Шольц выразил гот...
  • Виктор Онегин
    Шольц ещё в войнушку не наигрался?  Всё что от Украины им полагается они возьмут. На ВОСХОДЕ мировая перестройка ,а о...Шольц выразил гот...
  • ольга решетникова
    Отличное предложение! начать с того, что создать очередную чиновничью вороватую структуру. Затем половину депутатов Г...Треть чиновников ...

Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Глава российского государства Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе Министерству обороны РФ. В Кремле сообщили в пятницу, 14 февраля, что президент России поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период специальной военной операции (СВО) на Украине, - передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх