Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Глава российского государства Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе Министерству обороны РФ. В Кремле сообщили в пятницу, 14 февраля, что президент России поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период специальной военной операции (СВО) на Украине, - передает ТАСС.