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Началу конфликта Запада и Востока Европы 15 000 лет

Началу конфликта Запада и Востока Европы 15 000 лет

Почему в американских новостях нет ни одного слова в пользу России? Кто «похоронил» украинских пограничников с острова Змеиный? За что поднимают первый тост хохлы из Нью-Джерси? За какие грехи научные журналы отказывают в публикациях российским учёным? Каким образом предки славян показали предкам европейцев, кто в доме хозяин, в грандиозной битве на реке Толлензе 3200 лет назад? На эти и многие другие вопросы главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ отвечает советско-американский биохимик, доктор химических наук, автор новой науки – ДНК-генеалогии, изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества, Анатолий КЛЁСОВ.

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